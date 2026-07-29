'Ми не можемо відповідати ударом на удар': Хмара розповів про плани у війні проти Росії

Хмара заявив, що має чітке уявлення про те, яку тактику слід застосовувати.

Новий виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара вважає, що Україна не може відповідати ударом на удар у протистоянні з Росією, а має економно використовувати ресурси. Про це він заявив у своєму першому інтерв’ю після призначення, яке він дав американській блогерці Лорі Лумер у Києві, пише Reuters.

Хмара наголосив, що Україна у війні має діяти "асиметрично". Він також заявив, що має чітке уявлення про те, яку тактику застосовувати для підвищення ефективності військової кампанії України.

"У мене в голові є чітка картина того, що використовується, що можна використовувати проти ворога і що може бути найефективнішим у майбутньому", – каже він.

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Хмара також зазначив, що управління ресурсами та логістика є надзвичайно важливою частиною планування бойових дій, особливо в забезпеченні підрозділів необхідним обладнанням.

Він підкреслив, що українські удари глибокого проникнення спрямовані на те, щоб завдати Росії збитків, які перевищують витрати на їх здійснення:

"Ми не можемо відповідати ударом на удар. Ми маємо діяти асиметрично".

Хмара також сказав Лумер, що сподівається на те, що відносини України зі Сполученими Штатами переростуть у довгострокове стратегічне партнерство, при цьому Київ поділиться досвідом ведення сучасної війни.

Він також зазначив, що для України вкрай важливо мати можливість виробляти протиракетні комплекси Patriot для протидії російським повітряним атакам.

Україна лідирує в гонці озброєнь

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін втратив ініціативу у війні, а військові технології України змінили динаміку поля бою.

Він зазначив, що в Україні зараз 500 компаній розробляють технології озброєння, щоб перевершити Росію, стратегія постійно змінюється, оскільки такі види зброї, як безпілотники, швидко застарівають, якщо їх не адаптувати.

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