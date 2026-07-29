Іран планував ударити балістикою по українському порту, – NYT

Наразі дипломатичні зусилля дозволили стабілізувати ситуацію, але невідомо, чи надовго.

Іран розглядав можливість нанесення ракетного удару по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судну в Каспійському морі, проте активні дипломатичні зусилля на даний момент дозволили стабілізувати ситуацію. Про це пише The New York Times, посилаючись на заяви європейських та іранських офіційних осіб.

"Деякі джерела заявили, що очікують, що Іран запустить по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб зробити символічний жест, але завдати відносно невеликої шкоди. Інші офіційні особи заявили, що ціллю, ймовірно, стане один із українських портів на Чорному морі", – пише видання.

Водночас NYT наголошує, що будь-який ракетний удар, завданий Іраном по Україні, стане різкою ескалацією конфлікту і може призвести до розв’язання більш масштабної війни, з огляду на напруженість у відносинах між двома країнами через союз Ірану з Росією.

Відео дня

За даними джерел видання, іранські чиновники заявили, що сподіваються, що конфлікт закінчиться після їхнього удару у відповідь, однак західні чиновники попередили, що передбачити реакцію України складно.

Мехді Рахматі, аналітик, наближений до іранського уряду, зазначив, що, хоча деякі іранські політичні діячі закликали завдати удару у відповідь по Україні, інші радили проявити стриманість.

"Україна – це не маленька й незначна країна. Вона має бойовий досвід та матеріально-технічну підтримку з боку Америки й Європи. Ми нічого не виграємо, створивши новий фронт у цій війні", – зазначив він.

Проте залишається незрозумілим, як довго вдасться стримувати напруженість, підкреслює NYT.

Конфлікт між Україною та Іраном

Раніше УНІАН повідомляв, що Тегеран назвав атаку на судно в Каспійському морі "актом агресії" і заявив, що захищатиме свої національні інтереси та безпеку. Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Київ "у прагненні розширити війну" в Україні.

Згодом виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сібіга провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі.

Арагчі зазначив, що Сібіга запевнив його в тому, що напад на іранське судно був ненавмисним і що Україна не прагне до ескалації конфлікту. Водночас він додав, що "збитки мають бути відшкодовані".

Вас також можуть зацікавити такі новини: