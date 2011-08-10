Україна програла Швеції матч у Харкові (фото)

Харків. 10 серпня. УНІАН. Збірна України з футболу програла товариський матч збірній Швеції 0:1, який відбувся сьогодні у Харкові на стадіоні «Металіст».

На 90+2 хвилині після розрізної передачі Хісен Тобіас легким рухом ноги прокинув м`яч повз воротаря Андрія Диканя.

Як повідомляв УНІАН, напередодні матчу представник збірної Швеції дав високу оцінку стану ігрового поля стадіону «Металіст», яке цього літа було реконструйоване за стандартами УЄФА в рамках підготовки до Євро-2012.

Результати інших товариських ігор

Литва - Вірменія 3:0

Азербайджан - Македонія 0:1

Латвія - Фінляндія 0:2

Білорусь - Болгарія 1:0

Кіпр - Молдова 3:2

Японія - Південна Корея 3:0

Китай - Ямайка 1:0

Казахстан - Сирія 1:1

Кот д`Івуар - Ізраїль 4:3

Угорщина - Ісландія 4:0

Норвегія - Чехія 3:0

Албанія - Чорногорія 3:2

Фото Андрія КРАВЧЕНКА