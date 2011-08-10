Україна програла Швеції матч у Харкові (фото)
Гра на новому газоні стадіону «Металіст»
Харків. 10 серпня. УНІАН. Збірна України з футболу програла товариський матч збірній Швеції 0:1, який відбувся сьогодні у Харкові на стадіоні «Металіст».
На 90+2 хвилині після розрізної передачі Хісен Тобіас легким рухом ноги прокинув м`яч повз воротаря Андрія Диканя.
Як повідомляв УНІАН, напередодні матчу представник збірної Швеції дав високу оцінку стану ігрового поля стадіону «Металіст», яке цього літа було реконструйоване за стандартами УЄФА в рамках підготовки до Євро-2012.
Результати інших товариських ігор
Литва - Вірменія 3:0
Азербайджан - Македонія 0:1
Латвія - Фінляндія 0:2
Білорусь - Болгарія 1:0
Кіпр - Молдова 3:2
Японія - Південна Корея 3:0
Китай - Ямайка 1:0
Казахстан - Сирія 1:1
Кот д`Івуар - Ізраїль 4:3
Угорщина - Ісландія 4:0
Норвегія - Чехія 3:0
Албанія - Чорногорія 3:2