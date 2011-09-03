Ярославський: про політику – після Євро-2012

Харків. 3 вересня. УНІАН. Президент групи DCH та ФК «Металіст», генеральний інвестор і кординатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив, що завантаженість підготовкою до континентальної першості не залишає йому часу для політики і говорити на цю тему краще після завершення Чемпіонату.

Так бізнесмен відповів на запитання телеведучого, чи присутня політична складова в його футбольному бізнесі, у прямому ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» під час прямого включення після товариського матчу Україна – Уругвай, який пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові 2 вересня.

«Чесно хочу сказати, що ми настільки були завантажені підготовкою до Чемпіонату - а це не тільки стадіон, це ще й аеропорт, і тренувальна база, яку ми готуємо не лише для «Металіста», а й для тих команд, що приїдуть, це і готель. Тому, чесно кажучи, замислюватися про політичну складову ще не було часу. Я гадаю, що коли пройде Євро, буде час, задумаємося про це», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Телеведучий Євген КИСЕЛЬОВ у своїй програмі досліджував питання впливу спорту, зокрема футболу, на велику політику, в тому числі в Україні.

Як вам сьогоднішній матч?

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ: звичайно, після фінального свистка хотілося піти так само, як ми пішли на перерву, - з переможним рахунком, але, я сподіваюся, що наступні матчі у нас будуть переможні.

Напруження боротьби відповідало рівню гри?

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ: напруження було дуже серйозним. Наша збірна сьогодні виглядала досить пристойно. Все-таки вона грала проти однієї з кращих команд. На стадіоні були присутні понад 25 тисяч глядачів, і ви бачили, як вони уболівали за нашу збірну. Матч був досить видовищним, і це вселяє надію на те, що наша збірна підготується серйозно до Євро-2012.

Як стадіон себе проявив?

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ: ви бачили, як наші уболівальники, а уболівальники були зі всієї України, дуже дружньо підтримували нашу збірну, весь час прагнули підганяти її вперед, щоб вона все-таки пішла з переможним рахунком зі стадіону. Гаряче було на стадіоні.

У кого крутіший стадіон, у вас чи у Ахметова?

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ: кожен кулик своє болото хвалить. Звичайно, «Донбас-Арена» -прекрасний стадіон, але ми свій стадіон 4 роки будуємо своїми руками, ні дня, ні ночі, до 3 тисяч осіб у нас бували робочі зміни, на сьогодні стадіон готовий. Ми дуже раді, що і в Донецьку є стадіон, і в Харкові, і буде також і в Києві, і у Львові. Приємно буде грати на цих стадіонах і команді «Металіст».

Футбол для вас чисте меценатство чи стає бізнес-проектом?

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ: на сьогодні це перш за все любов, любов до футболу, любов до міста, любов до цього прекрасного дійства під назвою футбол. Плюс, звичайно, яких фарб додало те, що Україна бере участь у чемпіонаті Євро-2012. Для мене в першу чергу це любов.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА