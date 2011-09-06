Фельдман вважає дискримінацією тестування дітей перед школою

Харків. 6 вересня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що введення заборони на перевірку знань дітей при прийомі до школи зможе запобігти порушенню їхніх прав.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі О.ФЕЛЬДМАНА з приводу прийнятого сьогодні парламентом Закону України «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (щодо запобігання дискримінації під час вступу до початкової школи)».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, який є автором законопроекту, на сьогоднішній день при прийомі дітей до звичайних загальноосвітніх шкіл все частіше застосовується практика тестування знань.

«Часто таке тестування є підставою для ухвалення рішення про незарахування дитини до школи, що порушує статті Конституції України про рівність прав дітей і про гарантовану обов`язкову шкільну освіту.

Діти йдуть до школи не для того, щоб шкільні адміністрації оцінювали рівень їхньої дошкільної підготовки, а щоб одержувати знання. Якщо йдеться про неспеціалізовані школи, то жодного тестування не має бути, оскільки це часто перетворюється на інструмент дискримінації дітей з малозабезпечених сімей і вимагання грошей у батьків», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (щодо запобігання дискримінації під час вступу до початкової школи)».

Законом забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).