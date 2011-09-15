Поблизу Глибокого у ДТП загинуло двоє людей
10:03, 15 вересня 2011Харьків
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Водій не впорався з керуванням
Харків. 15 вересня. УНІАН. На автодорозі Харків – Липці, поблизу селища Глибоке Харківського району, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у облуправлінні ДАІ, 38-річний водій автомобіля «Опель-Омега», не впоравшись з керуванням, допустив перекидання автомобіля.
На місці ДТП від отриманих травм загинули водій іномарки та його пасажир, особу якого не вдалося встановити. Другий пасажир автомобіля, 35-річний чоловік, із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттями госпіталізований до лікарні.
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