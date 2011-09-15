У Золочівському районі батько зарубав сина

Харків. 15 вересня. УНІАН. У Золочівському районі Харківської областібатько зарубав сина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з повідомленням, 38-річного безробітного жителя міста Харкова з травмою голови було знайдено 13 вересня у його дачному будинку.

В результаті оперативно-розшукових заходів затримано 59-річного безробітного місцевого жителя, батька вбитого. Попередньо встановлено, що він увечері 11 вересня в селі Золочівського району Харківської області у зазначеному дачному будинку під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв сокирою вбив свого 38-річного сина.

У Відділі зв`язків з громадськістю харківської міліції уточнили, що трагічна подія сталася на хуторі Головащівка, що в Золочівському районі.