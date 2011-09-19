МВС повідомило подробиці торгівлі зброєю в Харкові

Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти співробітників районного відділу міліції, які продавали табельну зброю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві начальник Департаменту внутрішньої безпеки МВС України Олександр МІЧЕТНИЙ.

«В МВС виявлено факт торгівлі табельною зброєю в Комінтернівському відділі Харківського міського управління внутрішніх справ. Технік з озброєння, скориставшись тим, що начальник відділу наклав резолюцію на певний документ, на який не мав права накладати її, виніс з чергової частини районного відділу 23 одиниці табельної зброї цього райвідділку», - сказав О.МІЧЕТНИЙ.

Він поінформував, що вказана особа протягом серпня-вересня реалізувала своїм же колегам – співробітникам міліції зброю по 300-400 грн. За інформацією О.МІЧЕТНОГО, чоловік встиг продати одну ракетницю, один автомат Калашникова та 21 пістолет.

Правопорушника виявили працівники Департаменту внутрішньої безпеки МВС і Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС у Харківській області.

«На цей час четверо співробітників, які причетні до цього, прокуратурою області затримані і перебувають в місцях позбавлення волі», - зазначив О.МІЧЕТНИЙ.

Звинувачення чотирьом затриманим особам висунуто за статтями 262-263 Кримінального кодексу (викрадення, привласнення зброї або заволодіння нею шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), залежно від того, як кваліфікуватиме злочин прокуратура, додав О.МІЧЕТНИЙ.

Крім того, комісією МВС проводиться службове розслідування за фактом торгівлі зброєю, за результатами якого буде підписано наказ міністра внутрішніх справ про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які причетні до продажу зброї з числа працівників міліції, в тому числі керівників.

За словами О.МІЧЕТНОГО, зброю придбали 11 міліціонерів цього ж райвідділу, які уже звільнені. Вони пояснили, що купували зброю з метою колекціонування, і вважали, що вона списана.

«Рішення про притягнення їх до кримінальної відповідальності – за прокуратурою Харківської області», - уточнив О.МІЧЕТНИЙ.

За його словами, перевірка показала, що жоден з вилучених у правоохоронців пістолетів не використовувався під час скоєння злочинів.

О.МІЧЕТНИЙ також додав, що під час обшуку у начальника вказаного райвідділу у сейфі «ніяких мільйонів не було виявлено та не вилучалось».