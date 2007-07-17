Відбулися зміни у Наглядовій раді «Турбоатома»

Харків. 17 липня. УНІАН. Відбулися зміни у складі Наглядової ради ВАТ "Турбоатом".

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації "Турбоатома", своїх двох представників змінив Фонд держмайна України.

Зміни проведено відповідно до наказів ФДМУ від 6 липня ц.р. Зокрема, Фонд держмайна припинив повноваження члена Наглядової ради Миколи ЛИСЕНКА та Миколи ЛИТВИНЕНКА, призначивши замість них Володимира КУЗНЄЦОВА і Олега МУСІЄНКА.

Нові члени Наглядової ради призначені до затвердження зборами акціонерів.

М.ЛИСЕНКО і М.ЛИТВИНЕНКО обіймали посади членів Наглядової ради з 5 березня 2004 року.

В.КУЗНЄЦОВ є директором департаменту ФДМУ, О.МУСІЄНКО - заступником директора департаменту - начальником відділу ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Господарський суд Харківської області визнав незаконним наказ Фонду держмайна України від 24 квітня про призначення Віктора СУББОТІНА виконуючим обов`язки гендиректора ”Турбоатома”.

3 липня акціонери ”Турбоатома” продовжили позачергові збори, початі 20 червня 2006 року, і не підтримали запропоновану Наглядовою радою кандидатуру Євгена БЕЛІНСЬКОГО на посаду генерального директора підприємства.

24 квітня ФДМУ призначив в.о. гендиректора ”Турбоатома” В.СУББОТІНА замість Е.БЕЛІНСЬКОГО, після чого 18 травня Господарський суд Києва припинив дію цього рішення ФДМУ.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Турбоатом” виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури ”Турбоатома” входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготовча база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

У 2006 р. завод збільшив обсяги виробництва на 15% порівняно з 2005 р. - до 334 млн. грн.

ФДМУ передав 75,22% акцій ”Турбоатома” в управління Державного концерну ”Укратомпром”.