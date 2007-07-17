У Харкові створять міський центр волонтерів

Харків. 17 липня. УНІАН. У Харкові буде створено міський центр волонтерів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував начальник управління у справах сім`ї та молоді Андрій ХИЖНЯК.

За його словами, на 26 липня запланований зліт волонтерів, який відбудеться на базі відпочинку ім. Соїча в Старому Салтові.

Під час зльоту планується створити перший у Харкові міський центр волонтерів із закріпленим юридичним статусом. Кожному волонтеру буде виданий членський квиток.

А.ХИЖНЯК вважає, що справжніх волонтерів в Харкові налічуються не більше 150 чоловік. «Ми хочемо сформувати ядро волонтерів, які дійсно хочуть надавати допомогу кризовим верствам населення, та і в цілому населенню всього міста», - зазначив начальник управління.