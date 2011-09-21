На Великому Слобожанському ярмарку отримали 2,5 млн. грн. виручки

Харьков. 21 сентября. УНИАН. В ходе Большой Слобожанской ярмаркибыло реализовано продукции на сумму около 2,5 млн. грн.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил в эфире областного радио заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ, подводя итоги ярмарки, прошедшей в городе Змиеве.

По его словамв, ходе Большой Слобожанской ярмарки производители Харьковской области выставили на продажу различной продукции на 2,8 млн. грн., из которой было реализовано продукции на сумму около 2,5 млн. грн.

Важной особенность стало то, отметил замгубернатора, что цены на ярмарке оказались ниже, чем на рынках Харькова и в торговой сети. По его мнению, проведение таких мероприятий дасть возможность привносить атмосферу здоровой конкуренции в этом секторе экономики.

«Цены на ярмарке были на 20-40% ниже, чем на харьковских рынках и в магазинах города. Картошка продавалась по 2,20 - 2,50 грн. за кг, мука – по 3,30 грн. за кг, сахар – по 7 грн. за кг. Такие ярмарки мы будем проводить постоянно, потому что власть не может заставить бизнесмена назначить маленькую цену, но мы можем создать условия для производителя, чтобы он мог конкурировать с недобросовестными торговцами, в первую очередь с перекупщиками», - сказал Ю.САПРОНОВ..

«Мы за то, - добавил экономист, - чтобы высокую цену получал производитель товара, который вырастил курицу, вырастил картошку, но мы всегда будем против того, чтобы «наваривали» недобросовестные бизнесмены, которые ездят по далеким селам и практически за бесценок скупают продукцию, которую люди кровью и потом выращивают на своей земле».

Как сообщал УНИАН, 16 - 17 сентября в городе Змиеве Харьковской области прошла 10-я Большая Слобожанская ярмарка.В ней приняли участие представители всех районов и городов Харьковской области и соседних областей Украины, делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего в работе ярмарки приняли участие около 200 субъектов хозяйствования и мастеров народного творчества, более 25 творческих коллективов районов и городов области.Каждый район и город представит на Большой Слобожанской ярмарке производителей продовольственной продукции и товаров народного потребления, сельхозпроизводителей, предпринимателей, а также декоративно-художественную экспозицию, выполненную с учетом традиций, истории, колорита района или города. Отдельными экспозициями ярмарки стали городок народного творчества, городок областного союза потребительской кооперации, гостевая экспозиция.

Организаторы Большой Слобожанской ярмарки традиционно практикуют выездные варианты, что, по их мнению, позволяет реализовать принцип равных возможностей доступа населения районов и городов к крупнейшей ярмарке в области.