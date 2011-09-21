Shell інвестує в економіку Харківської області до $ 1 млрд.

Соціальні проекти – в 3 районах

Харків.21 вересня.УНІАН.У 2012році компанія Shell інвестує векономіку Харківськоїобластідо 1млрд.дол. ЯкпередаєкореспондентУНІАН, про це повідомиввефіріобласногорадіо заступникголови ХарківськоїоблдержадміністраціїЮрійСАПРОНОВ. «Попередньодосягнутодомовленості,що протягомнаступногороку компанією« Shell»векономіку областібуде вкладенодо 1млрд.дол.», -. сказавЮ.САПРОНОВ. Згідно з законом, деталізувавзаступника губернатора,«10% цієї суми компаніяповиннанаправитинасоціальнусферу,тобто цігрошібудутьвитрачатисяне в містіХаркові,асамевтихрайонахіселахрегіону,депрацюватиме Shell. За йогословами,інвестиції відвсесвітньовідомої компанії Shell, яказацікавлена​​у видобуткусланцевогогазуі газуз твердихпоріднатериторіїБарвінківського,Ізюмського таБалаклійськогорайонів, є найбільш очікуванимидля Харківськоїобласті сьогодні.

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