Shell інвестує в економіку Харківської області до $ 1 млрд.

18:27, 21 вересня 2011
Харьків
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Соціальні проекти – в 3 районах

Харків.21 вересня.УНІАН.У 2012році компанія Shell інвестує векономіку Харківськоїобластідо 1млрд.дол.

ЯкпередаєкореспондентУНІАН, про це повідомиввефіріобласногорадіо заступникголови ХарківськоїоблдержадміністраціїЮрійСАПРОНОВ.

«Попередньодосягнутодомовленості,що протягомнаступногороку компанією« Shell»векономіку областібуде вкладенодо 1млрд.дол.», -. сказавЮ.САПРОНОВ.

Згідно з законом, деталізувавзаступника губернатора,«10% цієї суми компаніяповиннанаправитинасоціальнусферу,тобто цігрошібудутьвитрачатисяне в містіХаркові,асамевтихрайонахіселахрегіону,депрацюватиме Shell.

За йогословами,інвестиції відвсесвітньовідомої компанії Shell, яказацікавлена​​у видобуткусланцевогогазуі газуз твердихпоріднатериторіїБарвінківського,Ізюмського таБалаклійськогорайонів, є найбільш очікуванимидля Харківськоїобласті сьогодні.

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