Shell інвестує в економіку Харківської області до $ 1 млрд.
Соціальні проекти – в 3 районах
Харків.21 вересня.УНІАН.У 2012році компанія Shell інвестує векономіку Харківськоїобластідо 1млрд.дол.
ЯкпередаєкореспондентУНІАН, про це повідомиввефіріобласногорадіо заступникголови ХарківськоїоблдержадміністраціїЮрійСАПРОНОВ.
«Попередньодосягнутодомовленості,що протягомнаступногороку компанією« Shell»векономіку областібуде вкладенодо 1млрд.дол.», -. сказавЮ.САПРОНОВ.
Згідно з законом, деталізувавзаступника губернатора,«10% цієї суми компаніяповиннанаправитинасоціальнусферу,тобто цігрошібудутьвитрачатисяне в містіХаркові,асамевтихрайонахіселахрегіону,депрацюватиме Shell.
За йогословами,інвестиції відвсесвітньовідомої компанії Shell, яказацікавленау видобуткусланцевогогазуі газуз твердихпоріднатериторіїБарвінківського,Ізюмського таБалаклійськогорайонів, є найбільш очікуванимидля Харківськоїобласті сьогодні.