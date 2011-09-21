Кубок України: Металіст обіграв Берегвідейка

Харків. 21 вересня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 1/16 Кубку України з футболу на виїзді обіграв команду Берегвідейк. Рахунок гри 3:0 на користь харків’ян. Голи забили Кристальдо (44), Ткачов (45), Будник (73). Склад Металіста: Старцев, Бордіян, Березовчук, Штетіна, Барвінко (Гегедош 60), Шелаєв (к) (Бланко 46), Торрес, Ткачов, Чонка, Будник, Кристальдо (Радченко 46). Запас: Денчук, Череватенко, Андрієвський, Барилко.

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