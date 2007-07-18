20 представників компанії «Сварог естет менеджмент» з Александровською намагаються пройти на «Турбоатом»

Харків. 18 липня. УННІАН. Близько 20 представників компанії «Сварог естет менеджмент» на чолі з народним депутатом Аллою АЛЕКСАНДРОВСЬКОЮ у ці хвилини вимагають пропустити їх на територію ВАТ «Турбоатом».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі заводу, А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА хоче скористуватися правом депутата і стверджує, що решта людей – її помічники.

Водночас, за даними служби безпеки «Турбоатома», люди, які намагаються пройти на територію підприємства, є працівниками служби безпеки та юридичного відділу київської компанії з управління активами «Сварог естет менеджмент».

У прес-службі повідомили, що А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА не говорить про мету свого візиту, а стверджує, що має домовленість з в.о. генерального директора ВАТ «Турбоатом» Віктором СУБОТІНИМ. Керівник заводу, який сьогодні перебуває у Києві, повідомив, що такої домовленості з А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЮ у нього не було.

В.СУБОТІН зазначив, що служба безпеки підприємства діятиме в рамках закону і дозволить депутату пройти на завод, але решта візитерів пропущені не будуть.

Кілька днів тому прес-служба «Турбоатома» розповсюдила інформацію про можливу рейдерську атаку на підприємство.