Партія регіонів: перекрити всі підступи до Харкова!

У вівторок в середині дня на протилежних околицях Харкова дві великі групи пікетників близько двох годин перекривали рух на Київській автотрасі та автошляху Харків - Вовчанськ у напрямку Росії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, обидва автошляхи були синхронно перекриті людьми з 11.30 до 13-ї години.

Представники ДАІ та міліція заздалегідь були попереджені про акцію протесту, регулювальники спрямували потоки машин по запасних шляхах, тому особливих заторів і збоїв у русі транспорту не виникло, повідомили в Державтоінспекції.

Учасники акції були підвезені на автобусах, по 5 на кожну, тримали у руках гасла протесного характеру та прапори партій і громадських організацій, зокрема, Пертії регіонів, сказав співрозмовник агентства.

У прес-службі обласної організації Партії регіонів повідомили, що до їхнього осередку звернулися громадські організації «Слобожанський вибір», «Союз советских офицеров», партії «Соціалістична Україна», «Русь», а також Асоціація козачих організацій Слобожанщини з проханням підтримати аукції протесту проти дій голови Харківської РДА Володимира БАКУМЕНКА.

«Нам відомі факти масових порушень у ході розподілу земель у цьому районі», - сказала керівник департаменту у зв’язках з громадськістю облорганізації Партії регіонів Вікторія ЛУКАШОВА. Тому, сказала вона, Партія регіонів підтримує вимогу громадян щодо відставки В.БАКУМЕНКА.

За словами В.ЛУКАШОВОЇ, в акції протесту на автошляху Харків – Вовчанськ брав участь керівник обласної організації Партії регіонів, голова Харківської облради Василь САЛИГІН.

Як повідомляв УНІАН, одна із сесій Харківської облради цього року була присвячена порушенням законодавства в процесі видобутку піску у Харківському районі. Депутати облради зверталися до прокуратури, міліції та СБУ з вимогами розібратися в ситуації. Водночас, голова Харківської РДА В.БАКУМЕНКО неодноразово спростовував звинувачення на свою адресу і одного разу в судовому порядку довів свою непричетність до зловживань, вигравши процес у В.САЛИГІНА.