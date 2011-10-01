У Харкові відкрито реконструйований до Євро-2012 стадіон «Динамо» (фото)

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відкрито реконструйований стадіон «Динамо», який включений до програми підготовки до Євро-2012 в статусі трансферної бази для команд - учасницьконтинентальної першості.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія відкриття одноєї з найстаріших спортивних арен Харковабула приуроченадо 20-річчя незалежності України, 80-річчя стадіону та 87-річчя Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Промовляючи на відкритті стадіону, голова товариства «Динамо», народний депутат України Віктор КОРЖ відзначив важливість цього спортивного обєкту для багатьох поколінь харків’ян.

«Сьогодні цей стадіон переживає навіть не друге народження, а третє, четверте або навіть п`яте. Це говорить, що він потрібен місту та молоді. Ми робимо потрібну і важливу справу, альтернативи якій немає», - сказав В.КОРЖ.

«Ця сучасна спортивна споруда, - додав він, - буде служити вам десятиліттями. І це перший крок, а наступним буде повне відновлення стадіону «Динамо». Покоління вихованих тут чемпіонів Європи, чемпіонів світу та олімпійських чемпіонів будуть і надалі передавати найкращі спортивні традиції».

Реконструкцію стадіону «Динамо» було розпочато після того, як його було включено до об’єктів Євро-2012 з наданням статусу резервної арени континентальної футбольної першості. 1червня 2011 р. був підписаний договір про передачу стадіону «Динамо» в оренду на 3 роки футбольному клубу «Металіст». Згідно з договором, ФК «Металіст» використовуватиме спортивний об`єкт для тренувань і матчів дублюючого складу, а також юнацьких команд. Крім того, на базі стадіону «Динамо» буде створено філія дитячої футбольної академії «Металіст», що дозволить харківському клубу розширити селекційні можливості на дитячому рівні.

З початку року об`єкт був приведений у порядок силами групи DCH, в структуру якої входить ФК «Металіст» і яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові. Зокрема, була проведена реставрація трибун, заміна пластикових сидінь, реконструкція газонного покриття. Планується, що до Євро-2012 буде проведений комплекс робіт, який дозволить стадіону «Динамо» стати резервною ареною континентальної футбольної першості.

Стадіон «Динамо» реконструйований коштом бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО - президента групи DCH та ФК «Металіст», генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012. Сума вкладених на цей час інвестицій в стадіон «Динамо» - близько100 тис. дол.

Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в об’єктиЄвро-2012 у Харкові сьогодні становить 290 млн. дол.

Фото сайту «Міська варта»