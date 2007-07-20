Салигін: подорожчання проїзду в метро має бути обгрунтованим

Харків.20 липня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН прокоментував журналістам інформацію про можливе підвищення цін на проїзд у Харківському метрополітені.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, на запитання, як він реагує на ініціативу керівника метрополітену Сергій МУСЄЄВА підвищити тарифи, В.САЛИГІН відповів: «Не вважаю, що Сергій МУСЄЄВ ініціюватиме подорожчання проїзду в метро».

«Я прихильник того, - сказав В.САЛИГІН, - що повинен бути обґрунтований розрахунок. Наприклад, якщо Харківський метрополітен, умовно кажучи, споживає електроенергії на 2 млн. гривень, зарплати машиністів умовно становлять 5 млн. гривень, а збір від пасажирів не покриває цих витрат, то потрібно шукати причини. Чи то держава не компенсує метрополітену проїзд пільгових категорій, чи є інші причини. Але, не розібравшись, ми підтримувати підвищення цін не будемо».

Довідка УНІАН. Сьогодні вартість однієї поїздки в харківському метро коштує 75 коп.