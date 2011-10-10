На Харківщині міліція вилучила 138 кг наркосировини

Харків. 11 жовтня. УНІАН. На Харківщині протягом спецоперації «Мак-2011» правоохоронці вилучили 138 кг наркосировини.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, всеукраїнська оперативно-профілактична операція на території Харківської області проводилася з 1 червня до 30 вересня.

Протягом цього часу правоохоронці перевірили майже 4 тис. присадибних ділянок та територій сільгосппідприємств. Під час перевірок було виявлено та знищено понад 13,7 тис. кущів конопель та близько 5,6 тис. кущів маку. У цілому із незаконними посівами було виявлено 178 ділянок загальною площею близько 3 га.

За інформацією міліції, 8 підприємств, які на Харківщині мають ліцензію на вирощування наркомістких рослин, цього року мак та коноплі не сіяли. Правоохоронці також перевірили підприємства, термін дії ліцензії яких закінчився. На їхніх площах посівів наркомістких рослин виявлено не було.