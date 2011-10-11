Китайці хочуть інвестувати в сільське господарство Харківщини

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Китайські бізнесмени зацікавлені в реалізації інвестиційних проектів у сфері сільського господарства Харківщини.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі обласного державного радіо сказав голова ОДА Михайло ДОБКІН.

Губернатор повідомив, що найближчим часом Харківську область відвідає делегація представників бізнесу з Китаю. Під час зустрічі буде обговорюватися питання про можливе співробітництво у сфері сільського господарства.

«Найближчим часом Харківщину відвідає делегація китайських бізнесменів. Ми надамо їм всю інформацію для того, щоб розглянути можливість реалізації проектів у тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції. – сказав М.ДОБКІН. – Я не сумніваюся, що ряд проектів буде реалізовано».