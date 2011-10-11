На Харківщині створять КП, яке оформлюватиме земельні документи

Харків. 11 жовтня. УНІАН. На Харківщині буде створено спеціалізоване комунальне підприємство «Облзем», яке займатиметься оформленням документів у земельній сфері.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Михайла ДОБКІНА.

За його словами, питання про створення такого спеціалізованого комунального підприємства виноситиметься на найближчу сесію Харківської обласної ради. Ціни на послуги підприємства також будуть визначені обласною радою.

Окрім цього, за словами М.ДОБКІНА, в області планується відновити діяльність «Харківського науково-дослідного проектного інституту землеустрою».

«Ми хочемо відновити роботу Державного підприємства «Харківський науково-дослідний проектний інститут землеустрою», щоб закрити проблему на 75-80%. Якщо ж людина захоче отримати документи швидко, то вона зможе звернутися в будь-яку з фірм, які пропонують ці послуги, але з набуттям чинності Закону про земельний кадастр терміни будуть обмежені 14-ма днями», - сказав губернатор.

М.ДОБКІН підкреслив, що поставлене Президентом завдання до 20 жовтня видати більше 10 тис. державних актів на право власності на землю Харківська область виконає раніше терміну.