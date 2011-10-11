Визначені переможці конкурсу з російської мови

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Підбито підсумки конкурсу з російської мови, історії та культури, присвяченому 300-річчю від дня народження Михайла Ломоносова.

Як повідомляє сайт Харківської облради, конкурс проводився Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації та Харківською академією безперервної освіти в рамках реалізації Програми розвиткутавикористання російської мови в Харківській області на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням облради у 2007 році.

Для участі в конкурсі учням шкіл Харківської області необхідно було написати есе на тему «Михайло Ломоносов - видатний російський вчений, письменник, просвітитель». На першому етапі перемогли 96 учнів.

Автори 25 найкращих робіт стали учасниками підсумкового етапу конкурсу, який проводився у форматі інтелектуальної гри «Брейн-ринг». Вони показали свої знання з російської філології, історії та культури.

Перше місце посіли учениці Харківського технічного ліцею №173 Дарина Рижова, Комсомольської гімназії №2 Тетяна Овдієнко та учень Первомайської загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів №5 Дмитро Мельничук. Призерами також стали школярі із Сахновщинського, Дергачівського, Харківського, Кегичівського, Балаклійського районів області, міст Харків, Куп`янськ та Люботин.