Сапронов: реформи відкладати вже неможливо

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Україна перебуває на тому етапі, коли реформи відкладати вже неможливо.

Як повідомили кореспоенденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ під час відкриття дев`ятої міжнародної конференції «Проблеми сучасної економіки і інституціональна теорія».

Форум присвячений присвячений актуальним питанням сприяння розвитку досліджень у сфері інституціональної економічної теорії, розширенню контактів між провідними представниками економічних шкіл країн СНД та зарубіжжя.

Ю.САПРОНОВ наголосив на важливості взаємодії економічної теоретичної науки та практики державного управління з метою реалізації курсу реформ.

«Сьогодні Україна підійшла до тієї межі, коли реформи відкладати вже неможливо. Синергія наукової думки та створюваних на її засадах управлінських моделей – ось оптимальний шлях пошуку відповідей на актуальні питання забезпечення ефективної економічної політики в Україні», - заявив Ю.САПРОНОВ.