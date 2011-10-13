Сапронов: реформи відкладати вже неможливо
«Україна підійшла до межі»
Харків. 13 жовтня. УНІАН. Україна перебуває на тому етапі, коли реформи відкладати вже неможливо.
Як повідомили кореспоенденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ під час відкриття дев`ятої міжнародної конференції «Проблеми сучасної економіки і інституціональна теорія».
Форум присвячений присвячений актуальним питанням сприяння розвитку досліджень у сфері інституціональної економічної теорії, розширенню контактів між провідними представниками економічних шкіл країн СНД та зарубіжжя.
Ю.САПРОНОВ наголосив на важливості взаємодії економічної теоретичної науки та практики державного управління з метою реалізації курсу реформ.
«Сьогодні Україна підійшла до тієї межі, коли реформи відкладати вже неможливо. Синергія наукової думки та створюваних на її засадах управлінських моделей – ось оптимальний шлях пошуку відповідей на актуальні питання забезпечення ефективної економічної політики в Україні», - заявив Ю.САПРОНОВ.