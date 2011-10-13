Харків. 13 жовтня. УНІАН. Площі Карла Маркса у Харкові повернуть первісну назву. Колись цей майдан називався Благовіщенським, за назвою храму, спорудженого тут іще в середині 17 сторіччя.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, таке рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища у зв`язку зі зверненням депутата Харківської міської ради Максима МУСЄЄВА.

Члени комісії одноголосно постановили повернути майдану його первісну назву, втрачену за радянської влади.

Також на засіданні комісії ухвалили рішення встановити на базарному майдані Благовіщенського ринку пам`ятну стелу на честь історичних подій - масового знищення мирного населення військовими злочинцями.

Довідка. Майдан Карла Маркса - один з найстаріших у Харкові. Благовіщенську церкву побудовали тут не пізніше 1659 року. Храм надалі неодноразово перебудовували. У 1901 році він набув сучасного вигляду. Сьогодні Свято-Благовіщенський собор Української Православної Церкви є перлиною храмової архітектури Харкова та всієї України. Собор посідає центральне місце на площі Карла Маркса.