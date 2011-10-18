Медведєв: створення технопарку «Слобожащина – це крок у майбутнє»

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що створення технопарку «Слобожанщина» – це крок у майбутнє українсько-російських відносин.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таку точку зору висловив глава російської держави у витупі на 2-му Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі «Науково-технічне співробітництво регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація», який проходить сьогодні в Донецьку.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що для подальшого співробітництва двох країн необхідно об`єднати їх науковий і промисловий потенціал та розвивати співробітництво на основі сучасних підходів.

Зокрема, першим кроком у цьому напрямку Президент РФ назвав створення в Харкові українсько-російського технопарку «Слобожанщина». «Цього року форум присвячений науково-технічній і виробничій кооперації. Тут ми природні партнери, і для того, щоб залишатися злитими гравцями в глобальній економічній конкурентній боротьбі, наше співробітництво має бути максимально тісним», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, для цього «необхідно об`єднати той науковий і промисловий потенціал, який колись створювався в рамках однієї держави і легко може зіставлятися один з одним. Необхідно відкрити дорогу один одному і розвивати співробітництво на основі сучасних підходів. Сьогодні ми вирішуємо дуже складні завдання інноваційного розвитку та реконструкції нашої промисловості, підтримки великих і середніх компаній, які займаються промисловим виробництвом та створенням нових високотехнологічних продуктів».

«Реальне співробітництво у цій сфері, - зазначив Л.МЕДВЕДЄВ, - вже здійснюється - тиждень тому в Харкові відкрився технопарк «Слобожанщина». Ми розглядаємо створення такого технопарку як крок у майбутнє українсько-російських відносин».