Металіст спихнув Шахтаря з першого місця

24 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у Донецьку у неділю завдав поразки Шахтарю і на певний час вийшов на перше місце національної першості з футболу.

Це перший програш чинного чемпіона у цьому сезоні.

На 55-й хвилині другого тайму Металіст уже вів з рахунком 2:0.

Голи у харів`ян забили Вільягра (45) і Торсігльєрі (55). Шахтар зміг відквитати одного м`яча на 60-й хвилині (Мхітарян).

Матч відзначався великою напругою. Майже 14 останніх хвилин другого тайму Металіст грав удесятьох - за грубу гру на 82-й хвилині з поля був вилучений центральний захисник харківського клубу Папа Гуйє.

Завдяки виграшу Металіст набрав 34 очки, обійшовши Шахтаря (33), і питання лідерства в Прем`єр-Лізі після 14 турів вирішувалося від матчу київського Динамо (33) з луганською Зорею, який у неділю після матчу Шахтар – Металіст за кілька годин розпочинався в столиці.

Склад Металіста: Дишленкович, Вільягра, Папа Гуйє, Торсігльєрі, Пшеничних, Фініньо (Торрес 77), Едмар, Хав`єр, Тайсон (Валяєв 62), Соса, Девіч (Крістальдо 67).

На післяматчевій прес-конференції головний тренер харків’ян Мирон Маркевич погодився із журналістом, що цю гру Металіста певною мірою можна вважати історичною.

«Враховуючи, що виграли вперше, а я працюю 7 років... Можливо, і можна назвати... Ми програвали і на останніх хвилинах раніше, всяке бувало. Але сьогодні наприкінці десь і нам пощастило. Це футбол», - сказав Маркевич.

Коментуючи гру, тренер сказав: «Гра дуже бойова. Багато було боротьби. Була максимальна самовіддача з обох сторін. Ми трохи підсіли в кінці. Тайсон попросив заміну... Плюс, у четвер ми провели непростий матч у Швеції і всю ніч летіли. Наприкінці не вистачило сил деяким гравцям. Я це відчував. Але все закінчилося добре. Могли пропустити наприкінці за рахунку 1:2. А міг і Крістальдо забити третій м`яч. Рівень гри був дуже високим. Грали команди, які по праву займають місце в першій трійці».