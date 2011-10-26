Матч Карпати – Металіст судитиме Даньківський

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Матч 1/8 фіналу Кубка України між Карпати й Металістом судитиме арбітр Сергій ДАНЬКІВСЬКИЙ.

Гра відбудеться сьогодні у Львові на стадіоні «Україна».

У столиці Галичини на цей час температура повітря +2°C, пасмурно, без опадів.

За прогнозами фахівців, Металіст може виставити другий склад команди.

Як повідомляв УНІАН, головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ заявив після гри на першість України з Шахтарем, що склад команди, який виграв у гірників на Донбас-Арені 1:2, не гратиме у Львові.

«Однозначно, цей склад не поїде. Поїдуть ті, хто не грав чи мало грав. Зараз це однозначно», - сказав М.МАРКЕВИЧ на післяматчевій прес-конференції у Донецьку.

Гра у Львові розпочнеться о 20.00.