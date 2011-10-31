Для виконання судових рішень чорнобильцям з початку року нараховано 247 млн. грн.

Харків. 31 жовтня. УНІАН. На Харківщині для виконання судових рішень про призначення пенсій чорнобильцям з початку року нараховано 246,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

За його словами, по області з початку року до обласного управління Пенсійного фонду надійшло 136,5 тис. судових рішень про призначення пенсій на загальну суму 391,9 млн. грн., у тому числі 4,4 тис. рішень на 246,5 млн. грн. про призначення або перерахунок пенсій різним категоріям чорнобильців.

У свою чергу, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктор АЧКАСОВ поінформував, що востаннє на забезпечення рішень суду про призначення та перерахунок пенсій чорнобильцям гроші надходили в серпні. При цьому на виконання рішень судів про призначення пенсій у вересні потрібно 81 млн. грн., у жовтні – 79,5 млн. грн.

При цьому В.АЧКАСОВ запзначив, що наявна невідповідність статей законів про соціальний захист чорнобильців та закону, на підставі якого призначаються пенсії, дає можливість чорнобильцям подавати позови про перерахунок коштів. «Правова колізія дає можливість саме за рішенням судів і призначати пенсії та відповідно доплату за попередній період. Ми розуміємо, що чорнобильці відстоюють свої позиції, але на рівні району, області та Пенсійного фонду в цілому цю проблему не вирішити. Проблема набагато ширша, вона залежить від законодавчого органу», - сказав він.

І.ШУРМА наголосив, що кошти на виконання відповідних рішень судів повинна виділяти держава, а не місцеві органи влади. «Ці питання необхідно вирішувати на рівні центральних органів влади», - сказав він.

За словами І.ШУРМИ, Харківська облдержадміністрація направить до Адміністрації Президента, Кабінету міністрів України та керівництва Пенсійного фонду України пропозицій щодо можливих шляхів вирішення ситуації з виконанням рішень судів. Зокрема, у листі буде запропоновано передбачати в державному бюджеті кошти на виконання рішень судів про призначення та перерахунок пенсій чорнобильцям, а також пропозиції знайти можливість розбити у часі та реструктуризувати виплати, створити остаточний реєстр чорнобильців, які мають право на пільги. Також буде направлене звернення до Верховної ради з проханням синхронізувати законодавство, яке регулює питання призначення пенсій.

І.ШУРМА застеріг чорнобильців від захоплення адміністративних приміщень і закликав «не давати нікому підстав звинуватити себе у порушенні законодавства».

У свою чергу голова обласної організації «Союз «Чорнобиль України» Анатолій ВИННИК висловив сподівання на те, що кошти на забезпечення виконання рішень судів будуть знайдені, але не відкинув можливості звернення чорнобильців до європейських судових інстанцій.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в п’ятницю близько 70 чорнобильців захопили приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України і оголосила акцію протесту у зв’язку з невиплатами пенсій.

Чорнобильці висунули вимоги отримання гарантій щодо виплати заборгованостей після рішення судів, отримання гарантій з приводу виплати пенсій у повному обсязі як у листопаді – грудні, так і надалі, а також отримання гарантій від прокуратури області про порушення кримінальної справи за фактом невиконання судових рішень Пенсійним фондом.

Сьогодні стало відомо, що близько 300 представників чорнобильських організацій Харківщини візьмуть участь в акції протесту, яка розпочнеться 1 листопада перед Верховною радою України.