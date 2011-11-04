Подією у Близнюківському ліцеї зайнялася прокуратура

Харків. 4 листопада. УНІАН. Прокуратура Близнюківського району проводить перевірку за фактом розпилювання в місцевому ліцеї сльозогінного газу.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Леоніда ЛАХТЮКА.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 14 учнів ліцею селища Близнюки, що на Харківщині, звернулися до приймального відділення Близнюківської центральної районної лікарні. Із попереднім діагнозом отруєння невідомою речовиною діти були госпіталізовані. Решта учнів цього класу були оглянуті вдома сімейними лікарями. Після огляду ще одну дитину зі скаргами на нудоту та подразнення у горлі госпіталізовано до дитячого відділення лікарні.

Правоохоронці встановили, що 14-річна учениця ліцею знайшла балончик зі сльозогінним перцевим газом «Шок» на вулиці. На перерві між четвертим та п’ятим уроками вона показала його своїй 13-річній подружці, яка у навчальному класі випадково натиснула на розпилювач.

На сьогодні 8 дітей виписані зі стаціонару та приступили до навчання, ще 7 перебувають під наглядом медиків.