Союз азербайджанців світу привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

Харьков. 5 ноября. УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравил украинский народ, всех мусульман и своих соотечественников с праздником Курбан-Байрам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Союза азербайджанцев мира, вице-президент МКА, Герой Казацкого народа, маршал Миршахин ИСМАИЛОВ.

«Благословенный праздник Курбан, воплощающий завершенность Ислама как религии, послан человечеству как дорога морально-этического спасения, - праздник, призывающий людей к милосердию, солидарности, братству и гуманизму», - говорится в поздравлении.

Азербайджанский народ, отмечается в обращении, «всегда с уважением относится к своим национально-духовным ценностям и традициям. Все религиозные церемонии, в том числе и праздник Курбан, ежегодно отмечается в Украине с большим торжеством».

Жертвоприношение предписано не только паломникам, но и каждому мусульманину, имеющему достаточно на это средств.

Жертвенными животными считаются коровы, овцы и козы. Обряд совершается после совершения праздничной молитвы или же в последующие два дня праздника.

Всевышний предписывает верующим: «Для каждой общины определили Мы обряды жертвоприношения и велели поминать при заклании имя Божие над дарованными им в удел животными. Итак, бог ваш – Бог единый. Так будьте же покорны Ему!» (Коран 22:34).

Мясо жертвенных животных традиционно делят на 3 части: одну оставляют себе, вторую раздают в качестве милостыни мусульманам, третью дарят родственникам и соседям, в том числе и немусульманам. Доброй традицией является приготовление из третьей части курбана праздничного угощения, такого как плов, шашлык, долма, манты – для соседей, друзей, родственников и всех, кто придет в гости в праздничные дни.

Смысл обряда жертвоприношения в первую очередь духовный. Каждый мусульманин на свои честно заработанные деньги должен принести жертву и поделиться с бедными и малоимущими, угостить праздничной едой своих гостей. Это – акт щедрости и пожертвования в надежде на Божественное прощение.

В Коране сказано: «Ешьте их мясо и накормите того, кто стыдится просить, и того, кто просит, не таясь… Не нужны Богу ни мясо их, ни кровь их (жертвенных животных). Важна Ему лишь богобоязненность ваша!» (Коран 22:36–37).

«Счастья вашим семьям и достатка вашему дому», –пожелал Маршал М.ИСМАИЛОВ от имени соотечественников.