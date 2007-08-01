Опозиція заявляє про початок політичних «зачисток» у Харкові

Харків. 1 серпня. УНІАН. Місцева опозиція стверджує, що у Харкові розпочалися політичні «зачистки».

Як передає кореспоендент УНІАН, відповідну заявиву зробив журналістам радник голови Харківської облдержадміністрації, керівник Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок» (Блок Юлії ТИМОШЕНКО) Іван ВАРЧЕНКО.

«Сьогодні за вказівками керівників Харкова систематично здійснюється адміністративний тиск на працівників бюджетної сфери – представників БЮТу і «Нашої України, які займають активну громадянську позицію», - заявив І.ВАРЧЕНКО.

«Зокрема, влітку, - зазначив він, - заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров’я і соціальних питань Ігор ШУРМА віддав розпорядження про створення ряду комісій для перевірок діяльності головних лікарів міських лікарень без жодних підстав».

За словами І.ВАРЧЕНКА, такі перевірки проведені у міських клінічних лікарнях №1, №6 та №7, де головними лікарями працюють «представники БЮТ і «Нашої України».

«Не виникає сумніву, - зазначив І.ВАРЧЕНКО, - у політичному замовленні на вказані дії, оскільки, - як вважає він, - метою таких перевірок є зняття цих людей із займаних посад».

«Враховуючи те, що лікарні є місцем, де проводяться вибори, не виключено, що такі «зачистки» мають на меті, у тому числі, забезпечення масових фальсифікацій, і слід очікувати, що наступні «зачистки» торкнуться директорів міських шкіл та мгімназій, які не поділяють настанов Партії регіонів», - сказав представник опозиції.

Він не виключив, що «в умовах виборчої кампанії, поруч із цим, будуть запроваджені інші форми переслідувань за політичними мотивами».

І.ВАРЧЕНКО вважає, що правоохоронні органи «мають відстежувати подібні кроки з боку муніципальних чиновників, зокрема, зробити висновки щодо наведених фактів, аби не допустити нового сплеску беззаконня і порушень, як це було на минулих виборах, і убезпечити суспільство від повторення пройденого».

«Державна влада та правоохоронні органи, - наголосив він, - мають забезпечити рівні правові умови у ході виборів».