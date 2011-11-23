СБУ запобігла вивезенню до Росії двох стародавніх ікон

Харків. 23 листопада. УНІАН. Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення до Росії старовинних ікон.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 17 листопада ц.р. співробітниками СБУ спільно з представниками Харківської обласної митниці ДМС України під час проведення поглибленого митного огляду особистих речей та багажу громадянки України, яка слідувала з України до Російської Федерації потягом «Сімферополь-Євпаторія-Москва» було виявлено та вилучено дві не задекларовані старовинні ікони «Георгій Змієборець» та «Миколай Угодник» другої половини XIX ст.

Слідчим відділом УСБ України в Харківській області за вказаним фактом стосовно правопорушниці порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Триває слідство.