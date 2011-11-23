На Харківщині за корупцію звільнено двох міліціонерів

Харків. 23 листопада. УНІАН. У Лозовій Харківської області за вчинення корупційних діянь звільнено двох міліціонерів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на Харківського міжрайонного транспортного прокурора Дениса ЧЕХУНОВА.

За його даними, двоє інспекторів патрульної служби лінійного відділу міліції на залізничній станції Лозова отримали від місцевого мешканця, який розпивав на станції алкогольні напої, грошову винагороду за нескладання на нього адміністративного протоколу.

Через це на інспекторів патрульної служби Харківська міжрайонна транспортна прокуратура склала два протоколи про вчинення корупційного правопорушення.

Лозівський районний суд визнав міліціонерів винними у вчиненні корупційного правопорушення – патрульні притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 750 грн. кожному.

Крім цього, інспектори патрульної служби звільнені з органів внутрішніх справ.