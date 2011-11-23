У Харкові вилучено близько тонни російської їкри

Харків. 23 листопада. УНІАН. Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю в Харківській області спільно з працівниками обласної митниці вилучили рибну ікру на суму понад 0,5 млн. грн. виробництва Російської Федерації, яка незаконно була ввезена на митну територію України.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, товар належав 45-річному громадянину України, який зберігав його в одному зі складських приміщень міста Харкова.

Документів, які б підтверджували законність перебування цього товару на митній території України, українець не надав. Загалом було вилучено понад 900 кг ікри вартістю майже 533 тис. грн.

Посадовими особами митниці стосовсно правопорушника складено протокол про порушення митних правил за ст.353 Митного кодексу України «Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю», товар вилучено і передано для зберігання на склад митниці.