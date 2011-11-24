Фельдман закликає місцеву владу не проводити розважальних заходів у суботу

Харків. 24 листопада. УНІАН. Народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН закликає керівників органів місцевої влади та місцевого самоврядування не проводити ніяких розважальних заходів у День пам`яті жертв Голодомору 26 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, розважальні заходи цього дня – аморальні, оскільки відповідно до Указу Президента України «Про встановлення Дня пам`яті жертв голодоморів» і згідно із Законом України «Про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні» цей день фактично є днем національної жалоби.

«В українському суспільстві з цього приводу вже склався консенсус, якого ніхто не має права порушувати. Давайте краще остаточно врегулюємо це питання на законодавчому рівні шляхом ухвалення Закону «Про дні пам`яті та дні жалоби», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

У повідомленні підкреслюється, що щорічно в останню суботу листопада в Україні відзначається День пам`яті жертв Голодомору і що заборона на розважальні заходи цього дня офіційно не визначена, проте, за традицією, що склалася, обмежуються масові розважальні заходи й вносяться зміни до розкладу мовлення каналів.

Також у прес-службі зазначають, що О.ФЕЛЬДМАН зареєстрував законопроект «Про дні вшанування пам`яті та дні жалоби», в якому пропонується визначити перелік днів пам`яті і днів жалоби, визначити жалобні заходи й форми вшанування пам`яті, а також розробити правила ведення мовлення теле- і радіоканалів у такі дні.