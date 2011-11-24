Добкін знає, без чого Україна не ввійде в ТОП-20

Харків. 24 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН висловився за небхідність поліпшувати інвестиційний клімат Харківської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, губернатор промовляв сьогодні, на відкритті засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«Робота цієї Ради дасть нам нові можливості щодо залучення інвестицій. Сьогодні тут зібрано авангард вітчизняних та іноземних компаній. Вироблені рішення дадуть можливість створити такі умови в регіоні, щоб інвестори, обираючи майданчик для реалізації проектів в Україні, обирали саме Харків і Харківську область» - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що увійти в ТОП найбільш розвинених і впливових країн світу неможливо без залучення в економіку України іноземних інвестицій. За його словами, необхідно постійно покращувати інвестиційний клімат держави та її регіонів для того, щоб залучити серйозний бізнес і забезпечити його ефективну роботу.

«Президент України Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ та уряд ставлять перед нами чітке й амбітне завдання – у 2020 році увійти до двадцятки найбільш розвинених і впливових країн світу. Реалізація цього завдання неможлива без інтенсифікації процесу залучення іноземних інвестицій. Спираючись виключно на свій бізнес-клімат, Харківська область посідає третє місце щодо залучення інвестицій в регіон. Ми не збираємося зупинятися на досягнутому. Ми повинні з року в рік покращувати інвестиційний клімат області, щоб бізнес більше не потребував супроводу та підтримки держави при реалізації інвестиційних проектів», - сказав М.ДОБКІН.