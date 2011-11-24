Делегація українських журналістів відвідала «Харківміськліфт»

Харків. 24 листопада. УНІАН. Делегація журналістів з 14 різних областей України відвідала Харківське комунальне спеціалізоване підприємство «Харківміськліфт».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, представники ЗМІ ознайомилися з роботою підприємства.

Комунальне підприємство не тільки займається обслуговуванням та ремонтом ліфтового господарства міста, йдеться у повідомленні, але й має власну виробничу базу. Зокрема, підприємство виробляє різноманітні ліфтові комплектуючі: двері, стельові панелі, кнопки виклику, деталі механізмів та інші складові ліфту. Також «Харківміськліфт» розпочав експериментальне виробництво власних ліфтів та впровадження їх у Харкові. Окрім ліфтових комплектуючих, підприємство виробляє урни, лавочки, паркани та кабіни вуличних туалетів.

Журналісти ознайомилися з принципом роботи «Харківміськліфту» та мали змогу дізнатися, як і що виготовляється. Їм показали автопарк, який налічує 48 різних автомобілів. Також члени делегації побачили роботу інженерів-технологів та ознайомилися з роботою центральної диспетчерської служби підприємства, куди надходять усі виклики від мешканців Харкова та інших міст України, які також обслуговує підприємство.