У Харківському аеропорту відкрита нова злітно-посадкова смуга

Харків. 29 листопада. УНІАН. У понеділок, 28 листопада 2011 року, введена в експлуатацію нова злітно-посадкова смуга Міжнародного аеропорту «Харків».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, першим бортом, який сів на нову ЗПС, став літак віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНИКОВА. 29 листопада урядовець знаходиться в Харкові з робочим візитом. Слідом за ним приземлився регулярний рейс «Київ-Харків» компанії «Дніпроавіа», а потім чартерний рейс «Копенгаген-Харків».

Відкриття нової ЗПС знаменує собою завершення трирічного періоду великомасштабних будівельних робіт з реконструкції одного з найважливіших об`єктів транспортної інфраструктури Слобожанщини. Раніше були здані в експлуатацію привокзальна площа та новий пасажирський термінал (обидва - літо 2010 року), а також VIP-корпус і тимчасовий аеровокзал (обидва - осінь 2011 року).

Будівництво ЗПС розпочалося в серпні 2009 року. Фінансування на 100% здійснювалося за кошти державного бюджету. Рішення про створення нової смуги замість реконструкції старої було продиктоване прагненням не лише отримати сучасніший об`єкт, але й збільшити потенційні потужності аеропорту. Довжина нової ЗПС становить 2500 м, що дозволяє їй приймати важкі повітряні судна Boeing та Airbus. Це означає, що тепер не існує технічних перешкод для того, щоб здійснювати з Харкова прямі безпересадкові перельоти на маршрутах середньої дальності. В сукупності з тими можливостями, що дають аеропорту нові сучасні термінали, будівництво яких здійснювалося за рахунок інвестицій Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012), відкриття злітно-посадкової смуги дозволяє говорити про появу в Україні нового великого центру цивільної авіації континентального масштабу.

«З моменту здачі в експлуатацію нового пасажирського терміналу влітку 2010 року ми постійно ведемо роботу з розвитку Міжнародного аеропорту «Харків». Збільшується число рейсів, розширюється географія польотів, з`являються нові авіаперевізники, зацікавлені в співпраці з нами. І в цьому ключі значення нової злітно-посадкової смуги складно переоцінити.

Перед Міжнародним аеропортом «Харків» відкриваються щонайширші можливості. А значить, вони відкриваються для харків`ян та жителів сусідніх регіонів», - прокоментував подію Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО). Він наголосив на тому, що на завершальному етапі будівництва ЗПС повітряне сполучення було обмеженим. Повітряні ворота Слобожанщини випускали тільки частину рейсів, останні протягом трьох останніх тижнів обслуговувалися на аеродромах довколишніх міст.

Вимушені незручності пасажирів перенесених у сусідні аеропорти рейсів був компенсовані тим, що для організації їхньої доставки в порти від`їзду була організована безкоштовна доставка комфортабельними автобусами, а також додаткове харчування.

За словами В.ВАСИЛЬЧЕНКА, найближчим часом колишній графік польотів з аеропорту буде відновлений. Останніми рейсами, які вилетять із сусіднього Донецького аеропорту, стануть «Харків-Дубай» авіакомпанії flydubai (29.11.11) та «Харківв-Шарджа» авіакомпанії Air Arabia (30.11.11).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються сьогодні в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, президент – український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Група DCH - одна з найбільших і таких, що динамічно розвиваються, бізнес-групп України. Має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар – О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.