Євро-2012: на ОСК «Металіст» тривають додаткові роботи

Харків. 29 листопада. УНІАН. У рамках підготовки до Євро-2012 на території спортивного комплексу комунального підприємства ОСК «Металіст» тривають додаткові роботи.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувава заступник губернатора Юрій САПРОНОВ під час спільного засідання колегії Харківської обласної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

За його словами, ці роботи передбачені рекомендаціями та вимогами УЄФА.

«Додатковий обсяг робіт по стадіону зажадав внесення змін до титулу об`єкта і, відповідно, збільшення загальної вартості реконструкції. Це питання сьогодні знаходиться в стадії вирішення. Як і передбачено Державною та обласною цільовими програми, для введення в експлуатацію решти трьох пускових комплексів необхідно забезпечити фінансування з обласного та міського бюджетів 25,26 млн.грн.», - сказав Ю.САПРОНОВ.