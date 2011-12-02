Міліція затримала трьох чоловіків, які гуляли в тунелі метрополітену

10:01, 02 грудня 2011
Харьків
0 0

Закон передбачає до 4 років в’язниці

Харків. 2 грудня. У Харкові затримано трьох чоловіків, які незаконно проникли до тунелю метрополітену.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Невідомих чоловіків, які перебували в тунелі метрополітену між станціями «Проспект Гагаріна» та «Метробудівників ім. Г.І. Ващенка», 29 листопада близько 22.00 помітив машиніст електропотягу.

Він повідомив правоохоронцям, що невідомі спочатку намагалися сховатись біля колій, а коли це їм не вдалося, почали тікати по тунелю. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група райвідділу міліції.

Під час огляду тунелю працівники міліції знайшли мобільний телефон «Нокіа» одного з порушників. За ним правоохоронці встановили та затримали трьох молодих чоловіків, 1985, 1986 та 1991 років народження, які зізнались в тому, що несанкціоновано проникли до тунелю. Свій вчинок чоловіки пояснили захопленням дигерством.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство). Затримані знаходяться на підписці про невиїзд. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter