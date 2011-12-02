Міліція затримала трьох чоловіків, які гуляли в тунелі метрополітену

Харків. 2 грудня. У Харкові затримано трьох чоловіків, які незаконно проникли до тунелю метрополітену.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Невідомих чоловіків, які перебували в тунелі метрополітену між станціями «Проспект Гагаріна» та «Метробудівників ім. Г.І. Ващенка», 29 листопада близько 22.00 помітив машиніст електропотягу.

Він повідомив правоохоронцям, що невідомі спочатку намагалися сховатись біля колій, а коли це їм не вдалося, почали тікати по тунелю. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група райвідділу міліції.

Під час огляду тунелю працівники міліції знайшли мобільний телефон «Нокіа» одного з порушників. За ним правоохоронці встановили та затримали трьох молодих чоловіків, 1985, 1986 та 1991 років народження, які зізнались в тому, що несанкціоновано проникли до тунелю. Свій вчинок чоловіки пояснили захопленням дигерством.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство). Затримані знаходяться на підписці про невиїзд. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.