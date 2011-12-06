У Харкові відкриють виставку фотографій Федецького

Харків. 6 грудня. УНІАН. У Харкові планують організувати виставку фотографій одного з перших кінематографістів Російської імперії Альфреда Федецького, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Про це біля будинку Харківської філармонії після урочистого покладання квітів до пам`ятної дошки видатному фотографу з нагоди 115-ї річниці з проведення в Харкові першого кіносеансу сказав кінокритик, член журі кінофестивалю «Харьковская сирень» Володимир МИСЛАВСЬКИЙ.

«До мене в руки зараз потрапляють все нові й нові матеріали про Альфреда Федецького. На його батьківщині в архіві міста Житомир тривають посилені пошуки. Сподіваюся, що вони завершаться успіхом. Ми зможемо уточнити точну дату його народження та більше дізнатися про його родину. Також моя колекція з фотографічної спадщини постійно поповнюється новими фотографіями. Тому, я вважаю, що у нас є всі можливості для того, щоб організувати нову виставку або перевидати новий альбом Альфреда Федецького», - сказав В.МИСЛАВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Альфред Федецький - український фотограф, перший український оператор хронікально-документальних фільмів. Народився 1857 року в Житомирі. Закінчив Фотографічний інститут при Віденській академії мистецтв. Працював у Києві і Харкові. Удосконалив кінознімальний апарат, яким від 1896 року вперше в Україні знімав хронікальні фільми. Помер у Мінську, похований у Харкові.