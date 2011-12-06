Владислав Яма у Харкові навчить офіцерів тацювати мазурку і галоп

Харків. 6 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться офіцерський бал, на якому відомив танцюрист і суддя популярних телепроектів «Танцюють всі!» та «Україна має талант» Владислав ЯМА планує провести майстер-клас для учасників свята.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту Харківської міськради, міський офіцерський бал, присвячений 20-річчю Збройних сил України, пройде у приміщенні Палаці спорту.

Офіцерський бал проводиться в Харкові уже вп`яте. Цього року в ньому запросили брати участь 300 військовослужбовців з дружинами. Вперше на бал запрошені військовослужбовці командного складу військових частин та установ з Києва, Вінниці, Полтави, а також Росії.

«Щороку кількість учасників більшає, на бал уже запрошують не лише офіцерський, але й солдатський склад. Як завжди, пройдуть майстер-класи, де можна буде опанувати і мазурку, і галоп. Традиційно буде обрано королеву офіцерського балу. Цей захід викликає величезний інтерес, дуже багато хто хоче взяти у ньому участь», - повідомила напередодні директор Департаменту культури міськради Світлана БАБИЦЬКА.

Також для учасників балу цього року готують сюрпризи, але їх триматимуть у таємниці. За традицією, у балах беруть участь кервіники місцевої влади, зокрема, раніше на балу танцював колишній мер Харкова, нині губернатор Михайло ДОБКІН. Про вихід на бал нинішніх представників влади не повідомляється.

Як пише місцева преса, на офіцерський бал запрошені, зокрема, російські співачки НАТАЛІ та Ірина АЛЛЕГРОВА.

На знімку: Михайло ДОБКІН на одному з офіцерських балів у Харкові (орхівне фото).