Добкін назвав ТП «П`ятихатки» найсучаснішим інвестпроектом

Харків. 9 грудня. УНІАН. Найбільш масштабним проектом, який відповідає сучасним тенденціям інноваційного розвитку, став проект створення Технополісу «П`ятихатки»

Як повідомляє сайт Харківської облдежадміністрації, про це у ході Міжнародної інвестиційної конференції на засіданні Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА поінформував губернатор Михайло ДОБКІН.

«Ми не плануємо будувати нове місто в чистому полі, як це роблять ті, у кого багато зайвих грошей – ми хочемо надати статус міста вже наявній агломерації, до складу якої входить розташований на півночі Харкова мікрорайон «П`ятихатки» і прилеглі до нього селища Родичі і Черкаська Лозова Дергачівського району Харківської області. Причому на території нашого мікрорайону «П`ятихатки» розташований всесвітньо відомий центр ядерних досліджень Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», а в котеджних селищах є всі умови для проживання науковців і подальшого нарощування житлового будівництва», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, на цій же території розташовані також гольф-клуб і п`ятизірковий готель. Тому, місто інновацій зможе не лише демонструвати результати роботи українських розробників, але й стане місцем, привабливим для роботи зарубіжних науковців.

Губернатор також повідомив, що ТП «П`ятихатки» став складовою національного проекту «Місто майбутнього».

«Це відкриває величезні можливості з ухвалення закону, який не тільки забезпечить створення в нашому регіоні міста інновацій, але й забезпечить йому статус спеціальної економічної зони з преференціями для реалізації інноваційних проектів», - сказав М.ДОБКІН.

За його даними, ТП «П’ятихатки» охоплюватиме 8 різних інноваційних напрямів: ядерні технології в енергетиці і охороні здоров`я, енергозбереження і нові технології виробництва енергії; приладобудування; нові технології в агропромисловому комплексі; авіація, верстатобудування, інноваційна мехатроніка; біотехнологія, біомедицина і фармація; нові матеріали і нанотехнології та інформаційно-комунікаційні технології.

«Також на території Технополісу ми плануємо побудувати міжнародний центр трансферу технологій «Інтегро» і IT-парк «Інтелектроника». Вже сьогодні там зареєстрований і починає свою роботу Українсько-російський технопарк «Слобожанщина», - повідомив М.ДОБКІН.