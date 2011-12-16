У Харкові банк незаконно видав клієнту 9 кг золота

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харкові посадові особи одного з комерційних банків незаконно видали фізичній особі 9 кілограмів золота вартістю 3,1 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Леоніда ЛАХТЮКА, банківські посадовці не оформили належним чином документи та не отримали кошти за золото.

За його даними, посадовці діяли всупереч Закону України «Про банки та банківську діяльність» та нормативним документам, які регулюють порядок проведення банками операцій з банківськими металами.

Зважаючи на це, прокуратура Червонозаводського району Харкова порушила кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрата майна).