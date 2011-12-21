Харківщині виділено 25 млн. грн. на зарплату і оплату енергоносіїв - Чернов

Харків. 21 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів України сьогодні ухвалив рішення про виділення Харківській області додаткової субвенції у розмірі 25 млн. грн. на виплату зарплат бюджетникам та оплату енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

«Закінчилося засідання Кабінету міністрів, ухвалено рішення виділити додатково Харківській області субвенцію у розмірі 25 млн. грн., які будуть спрямовані на захищені статті – зарплату і енергоносії. Сьогодні відбудеться засідання Бюджетного комітету Верховної Ради, і, сподіваюся, народні депутати підтримають рішення уряду, і ми одержимо додаткове вливання бюджетних коштів, які закриють всі наявні проблеми на території Харківської області», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Він зазначив, що рішенням останніх двох сесій Харківської облради для області на захищені статті бюджету було виділено 107 млн. грн., і на наступній сесії, що відбудеться 22 грудня, буде виділено ще 50,5 млн. грн.

«Якщо буде затверджено рішення Бюджетного комітету ще на 25 млн. грн., це дозволить в повному обсягу на території всієї області розрахуватися з бюджетниками із зарплати і практично в повному обсягу із зобов`язаннями щодо оплати енергоносіїв», - наголосив С.ЧЕРНОВ.

Секретар Комітету Верховної ради України з питань бюджету Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА кореспонденту УНІАН підтвердила інформацію про те, що Бюджетний комітет підтримав ініціативу Кабінету міністрів України про виділення Харківській області субвенції на захищені статті бюджету у розмірі 25 млн. грн.