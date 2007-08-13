Металіст виходить на 3 місце
ФК Харків - на 6-му
Харків. 13 серпня. УНІАН. Вигравши у сімферопольської Таврії з рахунком 3:0, харківський Металіст набрав 10 очок і піднявся на 3 сходинку турнірної таблиці чемпіонату України з футболу.
Як передає кореспондент УНІАН, гра проходила при температурі плюс 28.
Голи у ворота Таврії забили Фомін (45), Антонов (68) та Зезе (86).
Металіст був значно активнішим і за всіма показниками випереджав суперників. Таврії не вдалося створити жодного справді небезпечного моменту біля воріт господарів.
Металіст відстає від лідера чемпіонату Дніпра на 5, а від Шахтаря на 3 очки. Відрив від найближчого переслідувача - донецького Металурга – 2 очки.
ФК Харків зіграв з Кривбасом унічию 1:1, що дозволило йому посісти 6 місце (8 очок).