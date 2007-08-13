У Куп’янську під час пожежі загинули троє людей
10:29, 13 серпня 2007Харьків
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Причина пожежі – порушення правил безпеки
Харків. 13 серпня. УНІАН. У неділю, 12 серпня, о 13.30 в Куп`янську у холодильній камері складського приміщення, що належить приватному підприємцю, виникла пожежа, в результаті якої загинуло троє осіб та 1 особа постраждала.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 16.45 підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано.
Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до Центральної районної лікарні.
Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.
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