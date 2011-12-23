Убивство в будинку для престарілих

Харків. 23 грудня. УНІАН. У Вовчанську Харківської області за підозрою у вбивстві 72-річного мешканця будинку-інтернату для осіб похилого віку затримано 70-річного пенсіонера.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, затриманий чоловік виявився мешканцем того ж самого будинку-інтернату для осіб похилого віку.

Правоохоронців встановили, що 20 грудня під час спільного розпивання спиртних напоїв підозрюваний наніс своєму знайомому декілька ударів руками та ногами.

Слідчий відділ Вовчанського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Пенсіонер затриманий та утримується в ізоляторі тимчасового тримання Вовчанського райвідділу.