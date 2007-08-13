Область завершила збирання ранніх зернових і зернобобових культур

Харків. 13 серпня. УНІАН. Аграрії Харківщини завершил збирання ранніх зернових і зернобобових культур.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківсбької облдержадміністраціїза даними заступника голови ОДА Віктор ЗВЄРЄВА, в цілому намолочено 1млн. 728,6 тис. тонн зерна при середній врожайності 23,6 ц/га.

Понад 100 тис. тонн зерна намолотили хлібороби Сахновщинського (101,9 тис. тонн) і Лозівського (102,8 тис. тонн) районів.

Найвищу урожайність отримали у Чугуївському (31,9 ц/га), Красноградському (31,5 ц/га) та Кегичівському (28,9 ц/га) районах. Найнижча врожайність у Близнюківському (17,6 ц/га), Дворічанському (19,3 ц/га) та Шевченківському (19,8 ц/га) районах.

Із загального валу зерна пшениці намолочено 1211,0 тис. тонн (урожайність 28,8 ц/га), ячменю - 473,8 тис. тонн (урожайність 16,9 ц/га), гороху - 15,9 тис. тонн (урожайність 10 ц/га), жита - 11,5 тис. тонн (урожайність 23,3 ц/га), вівсу - 16,9 тис. тонн (урожайність 18,8 ц/га).