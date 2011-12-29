Переможці конкурсу журналістської майстерності отримали нагороди

Харків. 29 грудня. УНІАН. Сьогодні у ході підсумкової зустрічі з представниками ЗМІ голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вручив нагороди переможцям обласного конкурсу журналістської майстерності з нагоди 20-річчя Незалежності України.

«Хочу вам побажати, щоб ви в наступному році реалізували всі свої задумки. Всі ми живемо більшу частину свого життя на роботі, і якщо у нас не буде професійних перемог, якщо ми не будемо добиватися успіхів кожен на своєму місці, то, напевно, і не будемо отримувати задоволення від відпочинку. Хочу побажати вам всім у наступному році добитися максимальних результатів у своїй професії, а в особистому плані – здоров`я, щастя, успіхів і стабільності», – сказав М.ДОБКІН.

Обирали переможців конкурсу по п’ятьох номінаціях: «Кращий телефільм/телепрограма», «Краща публікація в друкованих ЗМІ», «Краща радіопередача/радіосюжет», «Краща фоторобота/фоторепортаж», «Краща публікація в Інтернет-виданні».

Сайт ХОДА