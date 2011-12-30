Лікарні Харківщини отримали пересувні флюорографічні установки

Харків. 30 грудня. УНІАН. Заклади охорони здоров’я Харківської області одержали пересувні флюорографічні установки «КРАС».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сертифікати та ключі від кабінетів «КРАС» медичним установам області сьогодні вручили губернатор Михайло ДОБКІН та голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

Пересувні флюорографічні установки вітчизняного виробництва заводу «КРАС» (м. Київ) одержали Балаклійська, Богодухівська, Валківська, Вовчанська, Красноградська, Лозівська, Мерефянська центральні районні лікарні, Куп’янська центральна міська лікарня та Обласний протитуберкульозний диспансер №1.

Повідомляється, що з метою суттєвого наближення сучасного флюорографічного обстеження до мешканців сільської місцевості облдержадміністрацією у 2011 р. забезпечене оснащення більшості зі створених міжрайонних центрів сучасними цифровими пересувними флюорографічними установками, які дозволять забезпечити обстеження населення із найвіддаленіших сіл. Цього року закуплено 9 таких установок, з яких 8 спрямовується до міжрайонних центрів, а 1 залишається в Обласному протитуберкульозному диспансері № 1 – базовому закладі фтизіатричної допомоги в області. Крім того, у двох районах – Дергачівському та Чугуївському – нові пересувні флюорографічні установки придбані в попередні роки.

Промовляючи під час передачі сертифікатів, М.ДОБКІН зазначив, що пересувні флюорографи «КРАС» дозволять повністю укомплектувати всі міжрайонні лікарні та збільшити охоплення населення Харківської області діагностикою на визначенням ранніх стадій захворюваності на туберкульоз.

«Багато хто говорить, що медицину потрібно наблизити до населення. Але як її наближати, якщо сільському населенню і дорого, і складно за 40-50 км приїжджати до районної лікарні проходити флюографіческое обстеження? Це унікальне обладнання та ще й у такій кількості дозволить нам повністю укомплектувати всі міжрайонні лікарні і провести безпечну флюографію майже в кожному населеному пункті Харківської області, а у нас їх понад 1 600. Ми можемо говорити про те, що буквально з перших днів після Нового року бригади лікарів з новим обладнанням за заздалегідь складеним графіком відправляться в населені пункти районів проводити флюографіческое обстеження. Пропускна здатність цієї машини – приблизно 150 осіб за зміну. Іншими словами, за день можна повністю обстежити невелике село», - сказав М.ДОБКІН.

В церемонії передачі установки «КРАС» також взяли участь заступник губернатора Ігор ШУРМА, головний лікар КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Богдан ФЕДАК, представники профспілки медичних працівників, ОблСЕС та Товариства Червоного Хреста, керівники медичних закладів області.

Довідка. На сьогодні у сільських районах Харківщини розташовано 1607 населених пунктів, у яких мешкає майже 560 тис. осіб.

За участю первинної ланки профілактичними флюорографічними оглядами 2010 року в основному із використанням стаціонарних флюорографів було охоплено 67,2% дорослого населення області та виявлено 60% хворих на туберкульоз. Станом на 25 грудня 2011 р. понад 1,5 млн. осіб з числа дорослих жителів області (або 58%) оглянуто рентгено-флюорографічно з метою своєчасного виявлення туберкульозу легенів. Цей показник в цілому відповідає середньому по Україні.